Miss Massa 2022 è Rachele Rinaudo da Pisa

Piazza Garibaldi incorona Rachele Rinaudo di Pisa con il titolo di Miss Massa 2022.



La bella concorrente pisana prevale sul gruppo di altre 20 partecipanti provenienti da varie località della Toscana e si aggiudica il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma i primi di agosto.



La manifestazione inserita nel cartellone degli eventi estivi da parte dell'Amministrazione Comunale di Massa si è svolta nella rinnovata piazza Garibaldi con notevole partecipazione da parte del pubblico.



La giuria della serata che era presieduta dal signor Ivan Zambelli e come segretario dalla signora Benedetta Bianchi al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:



1^ Classificata - Miss Massa 2022 - RACHELE RINAUDO - di Pisa - 19 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli castani - occhi marroni - del segno dell'Acquario.

2^ Classificata . Miss Rocchetta Bellezza - FEDERICA NAVARI - di Pietrasanta (LU) - 24 anni - commessa - H. 1,73 - capelli biondi - occhi verdi - del segno della Vergine.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - LINDA DUVILLE - di Rosignano Solvay (LI) - 24 anni - barista - H. 1,74 - capelli castani - occhi castani - del segno dello Scorpione.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - LISA BERTONELLI - di Carrara - 20 anni - studentessa - H. 1,71 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Sagittario.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - LUNA GALLETTI - di Soiana (PI) - 20 anni - studentessa - H. 1,73 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Cancro.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - SERENA SESTINI - di Massa - 20 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli biondi - occhi marroni - del segno del Leone.



La prima classificata è stata premiata dal sindaco di Massa Francesco Persiani ed ha ricevuto dalla signora Claudia Cantoni titolare della gioielleria "Cantoni Perle e Gioielli" di Massa il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.



La serata è stata condotta da Raffaello Zanieri, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate dal gruppo

parrucchieri "Hair Stop" con saloni a Pietrasanta, Querceta e Forte dei Marmi.



L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana, con la preziosa collaborazione di Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli e di Stefano Petruzzi.