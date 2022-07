Molesta una dipendente di un ristorante per motivi sentimentali, interviene la polizia

Intorno alle ore 23 una pattuglia della polizia è intervenuta in un ristorante del centro storico dove il proprietario segnalava un uomo che, come già successo varie volte, stava molestando una sua giovane dipendente orientale per questioni sentimentali. I poliziotti intervenuti lo hanno bloccato e chiesto i documenti, l' uomo infastidito dell’inaspettato risvolto ha opposto una attiva resistenza al controllo rifiutandosi di fornire le generalità, di allontanarsi dal locale e spintonando gli agenti intervenuti. I poliziotti si sono visti costretti a caricarlo in macchina ed accompagnarlo in ufficio, dove al termine delle incombenze procedurali è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.