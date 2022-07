Muore a 14 anni per un malore nella sua casa

Si chiamava Viola Lofria la 14enne che ha perso la vita ieri nella sua casa di Vaiano, comune del Pratese. L'inaspettata scomparsa è giunta con un malore, quando la ragazzina è salita in camera sua. Presente in casa solo un'amica, che non vedendola tornare né rispondere dopo svariati minuti si è affacciata e l'ha trovata a terra e priva di sensi. Subito è stato chiamato il 118 e i primi soccorsi hanno mostrato che la giovane era in stato critico. Si è ipotizzato un trasferimento in elisoccorso, ma per tentare il tutto per tutto il trasporto è avvenuto al Santo Stefano di Prato. Non c'è stato niente da fare purtroppo. Pare che la giovane fosse in cura al Meyer per problemi cardiaci, non così allarmanti da far pensare a una fine tragica quale quella che è avvenuta ieri.