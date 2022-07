Muore a 37 anni, lascia al figlio un libro per ogni suo compleanno

Una maestra elementare scomparsa a 37 anni per tumore ha lasciato al figlio di 3 anni un libro da leggere per ogni suo compleanno fino all'età adulta. La storia di Laura Lonzi è stata raccontata dal quotidiano Repubblica.

L'insegnante è scomparsa a pochi mesi dalla diagnosi, nel settembre 2021, di carcinoma surrenale, rara forma di tumore. Il marito Antonio Salerno ha raccontato di questo libro lasciato per ogni futuro compleanno nel ricordo della madre.

"Ad aprile Laura aveva capito che non c'era più nulla da fare, scriveva lettere per noi, per non lasciarci. Faceva finta di passeggiare, poi ho scoperto che girava i video per me e Tommaso, per quando lei non ci sarebbe stata più. Ha scritto una lettera per quando nostro figlio andrà in prima media e per accompagnarlo nei giorni importanti della vita".

Il funerale di Lonzi si è tenuto il 30 giugno all'Antella di Bagno a Ripoli, ma la maestra era conosciuta a Carraia di Calenzano dove insegnava e a Campo di Marte dove ha svolto volontariato per ben 13 anni fa.