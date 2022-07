Moto Club Guzzi Empoli espone le sue bellezze alla Notte Bianca

Il nuovo appuntamento con il Moto Club Guzzi Empoli si svolgerà sotto le stelle. In occasione della Notte Bianca di Empoli, che si svolgerà sabato 9 nella nostra città, via Roma diverrà vetrina per moto e auto storiche e moderne.

Sarà un’occasione per ammirare i pezzi in mostra, e per avvicinarsi al mondo dei motori, con particolare attenzione alle due ruote. La partecipazione all’esposizione è gratuita. Allestimento della mostra statica dalle ore 19, apertura alle 20 con proseguimento per la durata dell’evento.

Vi aspettiamo numerosi.





