Notte Bianca a Empoli, vetro e lattine banditi

Torna la notte del commercio, la Notte Bianca Empoli edizione 2022. Sabato 9 luglio 2022 dalle 18.30 alle 2, il centro storico sarà animato da spettacoli e divertimento. Musica, stand enogastronomici, degustazioni, esibizioni di ballo, mercatino artigianale, dj set, moto raduno ma soprattutto la performance musicale ‘Pianeta Zero’ in piazza della Vittoria.

Per tutta la durata della manifestazione, nell’area interessata, è stata emessa l’ordinanza 337 del 5 luglio 2022 che vieta in maniera assoluta, dalle 18.30 di sabato 9 alle 2 di domenica 10 luglio 2022, ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, ecc..), attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, compresi nell'area interessata dalla manifestazione, di vendere per asporto bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine. Agli stessi è consentita la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali, potranno vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica o carta.

A tutti gli operatori partecipanti all’evento, in tutta l’area interessata dalla manifestazione, è fatto divieto di somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine, la somministrazione dovrà avvenire utilizzando esclusivamente bicchieri di plastica leggera o carta. Ai frequentatori dell'area dove si svolge la manifestazione è fatto invece divieto di introdurre, nell'area dell'evento, cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine. Infine, a chiunque è vietato consumare bevande in bicchieri, bottiglie e, in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare questi contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

Il mancato rispetto delle disposizioni prevede la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150,00 euro.

Questo è il link dove poter consultare l’ordinanza: https://www.comune.empoli.fi.it/node/31761 .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa