Flavio ha utilizzato i datterini gialli ma se non li trovate o non li avete, utilizzate quelli rossi. Potreste anche utilizzarli entrambi così il vostro piatto sarà ancora più colorato.

Paccheri al sugo con datterini gialli e ricotta

Ingredienti per 4 persone

360 gr di Paccheri

300 gr di pomodori datterini gialli vanno bene anche rossi

150 gr di ricotta fresca

40 gr di mandorle a lamelle

1 spicchio di aglio

Basilico fresco

Sale e pepe

Olio extravergine di oliva

Preparazione

Tagliate i datterini a metà e fateli saltare a fiamma vivace in una padella in cui avrete fatto insaporire l’olio con l’aglio. Cuocete qualche minuto, giusto per scottarli e aggiustare di sale e pepe. Mentre cuocete la pasta in abbondate acqua salata, in una ciotola mescolate la ricotta con sale, pepe e una scorza grattugiata di limone in quantità a piacere. Scolate la pasta al dente e unite la ricotta e mantecate con l’acqua di cottura sufficiente a rendere il risultato cremoso. Unite da ultimo i datterini cotti, le mandorle e il basilico spezzettato con le mani. Trasferite nei piatti e servite.

Flavio