Rapina in banca a Scandicci, arrestato 41enne in Sicilia

Per la tentata rapina ai danni della filiale Mps di via Pisana a Scandicci del 5 aprile scorso, i carabinieri del Norm di Scandicci assieme ai colleghi di Paternò (Catania) hanno arrestato e trasferito in carcere un 41enne siciliano residente nel Catanese. Qui la cronaca del fatto criminoso.

Con indagini di tipo tradizionale i militari sono riusciti a individuare indizi che portassero verso l'arrestato, partendo dalle immagini di videosorveglianza della città e della banca stessa. Nella perquisizione sono stati trovati anche i vestiti uguali a quelli indossati durante la tentata rapina.