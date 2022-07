Rapinato in strada a Firenze da un gruppo di sconosciuti

È stato rapinato in strada a Firenze, in via di Brozzi. La vittima è un 59enne che sarebbe stato assalito da un gruppo di sconosciuti.

Secondo ricostruzioni dei carabinieri, l'uomo, dopo aver parcheggiato la sua auto e percorreva poi a piedi un tratto della stessa via, è stato avvicinato da alcuni soggetti che lo hanno aggredito per rapinarlo del portafoglio con denaro contante e effetti personali.

Il 59enne è stato trasportato al pronto soccorso di Careggi. Per lui una prognosi di 3 giorni per lesioni lievi. Indagano i carabinieri.