Renai Beer Festival, riparte la festa della birra al Parco dei Renai

Dopo gli anni di stop dato dalla pandemia, da venerdì 8 luglio fino al 7 agosto il Parco dei Renai torna ad ospitare la tradizionale festa della birra con un programma ricco di eventi. Un viaggio attraverso la cultura di una delle bevande più antiche con possibilità di assaporare birre artigianali, produzioni locali, birre biologiche e KM0. Ad organizzare questa nuova edizione la cooperativa Monte Servizi scarl



“Una festa che ha sempre riscontrato un importante successo di pubblico con numeri straordinari di visitatori: siamo felici che quest’anno, dopo l’alluvione del 2019 e i due anni di pandemia, si possa tornare ad aprire i cancelli a questa manifestazione che oltre al divertimento porta valore ad un prodotto tradizionale del nostro territorio quale la birra. I birrifici artigianali rappresentano infatti un’eccellenza delle attività produttive di Signa. Sarà sicuramente una bella manifestazione fatta di divertimento e svago che potrà accogliere tante famiglie, una festa attraverso la quale tanti giovani potranno riscoprire quella socialità mancata nei due anni precedenti”



Non soltanto birra ma anche concerti, stand enogastronomici, momenti didattici sulla produzione della birra artigianale, un’area giochi per bambini, un mercatino con prodotti artigianali. Tante le attività in programma, tutte a ingresso libero e gratuito.



"Torna il festival della birra al Parco dei Renai – afferma l’amministratore delegato dell’Isola dei Renai Andrea Marzi - “La programmazione delle date rispetta il periodo di cova delle specie che nidificano nella nostra riserva integrale. Invito i nostri visitatori a bere responsabilmente e a godere della natura della nostra oasi verde”



Venerdì 8 luglio ore 18.30 è prevista l’inaugurazione all’interno del Lotto 0 mentre tutto il programma è disponibile su https://www.facebook.com/events/346136320966033

Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa