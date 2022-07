Riapre la Torre dell'Orologio e inagura la sezione archeologica a Palazzo Pretorio

Un pomeriggio di cultura e riscoperta all'insegna della storia del territorio e del cinema. È quello che si svolgerà venerdì 8 luglio a Palazzo Pretorio a Certaldo (FI) e che prevede tre importanti appuntamenti: l'inaugurazione della Sezione archeologica del nuovo allestimento museale, la riapertura della Torre dell'orologio e l'inizio della rassegna cinematografica del Cinema d'Estate e Arena estiva.

Il programma della serata inizia alle ore 18:00 con il taglio del nastro della Sezione archeologica, ultima tappa di un lungo lavoro di valorizzazione dell’intero complesso museale, che giunge al termine dopo l'apertura del Museo della Giustizia e della Galleria d'arte. Nella sala, adiacente alla biglietteria, è possibile osservare i ritrovamenti più antichi avvenuti sul territorio comunale, che sono stati oggetto di uno studio approfondito da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato.

La serata prosegue con la riapertura della Torre dell’orologio. Finalmente i visitatori di Palazzo Pretorio avranno la possibilità di ammirare da una posizione privilegiata la vista sul centro storico e il panorama circostante. L'Amministrazione comunale riapre uno degli spazi chiusi anni fa, grazie al quale potremo nuovamente percorrere la passerella sui merli, sulla facciata del palazzo, e avere una visuale suggestiva e un punto di vista completamente nuovo.

La Sezione Archeologica e la Torre dell’orologio possono essere visitate tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con orario 10:00-13:00 e 14:30-19:00. In occasione della rassegna "Le Notti dell’Archeologia", giunta alla ventiduesima edizione, l’ingresso al museo di Palazzo Pretorio sarà prolungato fino alle 23:00 di venerdì 8 luglio, con ingresso gratuito.

La serata termina con l’avvio del Cinema d'Estate e Arena estiva, rassegna cinematografica del Cinema Multisala Boccaccio che si terrà nel giardino di Palazzo Pretorio, alle 21:30, nei mesi di luglio e agosto. Si inizia con Top Gun: Maverick, il film che riporta Tom Cruise nei panni di Pete Mitchell, uno dei migliori aviatori della Marina, trent'anni dopo il cult che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Per info e biglietti: www.valdelsacinema.it

“Siamo felici di riappropriarci finalmente di una parte importante di Certaldo Alto - commenta l’assessore alla cultura del Comune di Certaldo, Clara Conforti –. Il lavoro precedentemente fatto a Palazzo Pretorio con il percorso sulla Giustizia e la Galleria d'arte giunge al termine e ci permette di scoprire la nostra storia in modo completo. Non vediamo l'ora di poter tornare inoltre a godere del fantastico panorama che si vede dalla Torre dell'orologio e di accogliere di nuovo, all'interno del giardino, la rassegna estiva del Cinema Multisala Boccaccio. Quella di venerdì è una bella occasione per vivere la città, apprezzandone la sua bellezza e la sua storia”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa