Ritrovato sul treno portafoglio di un turista con 20mila euro dentro

Un notevole afflusso di passeggeri si è riscontrato nelle stazioni toscane in occasione delle partenze estive, in particolare per raggiungere le località della costa tirrenica: per questo gli Agenti della Polizia Ferroviaria, anche in borghese, eseguono in questo periodo mirati servizi di vigilanza anche nelle stazioni minori, in varie fasce orarie, identificando i viaggiatori e contrastando i comportamenti illeciti.

Nel periodo estivo continuano anche le giornate straordinarie disposte dal Servizio, in particolare, sono state controllate 274 persone e 22 aziende ispezionate, 51 gli operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Toscana impegnati, nella 7^ giornata dell’operazione denominata “Oro Rosso”, svolta lunedì scorso e disposta su scala nazionale, finalizzata al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario.

Tra i vari eventi, terminati a lieto fine, da segnalare il ritrovamento di un portafoglio di una nota marca, contenente 20.000 euro di un turista straniero, che, ieri, dopo essere sceso alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, con i propri bagagli, si è accorto di averlo lasciato a bordo treno. Immediatamente la Polizia Ferroviaria ha contattato il capotreno che ha recuperato il borsello ancora presente nella carrozza indicata dal turista, facendolo poi recapitare alla Polizia Ferroviaria di Padova, preventivamente avvisata. Il turista, è rientrato in possesso del “prezioso” portafoglio integro del suo contenuto, ringraziando la Polizia per il rapido intervento.