Rosso Montopoli, terza edizione: alla ricerca del gusto e della bellezza

Due domeniche in cui il rosso del vino si confonde con quello delle bistecche alla fiorentina, sotto il cielo estivo del borgo storico. Torna Rosso Montopoli, una terza edizione che coinvolge il Ccn di Montopoli, Confcommercio Provincia di Pisa e il contributo di Nomasei. Domenica 10 e domenica 17, dalle 19, sarà possibile sostare in piazza San Matteo per una cena esclusiva con le bistecche dell'Antica Macelleria Norcineria Marianelli oltre allse salsicce di maiale grigio brado: anche i piatti della manifestazione saranno a forma di bistecca, colorati e prodotti a Montopoli.

Per info e prenotazioni 0571/466020 - 3409235625

Rosso Montopoli” prende il nome dalla tonalità di colore creata dall'azienda Nomasei, casa di moda francese main sponsor dell'evento, in omaggio ai tipici colori che richiamano due eccellenze montopolesi: la lavorazione delle terracotta e la bistecca.

Rosso Montopoli si richiama alla bellezza della piazza San Matteo, bellezza protagonista degli Stati generali tenutisi pochi giorni fa a San Gimignano alla presenza del ministro Dario Franceschini, come ricordato dal sindaco di Montopoli. "Siamo alla terza edizione, guardiamo alla bellezza come fattore determinante per la crescita e lo sviluppo del territorio ma soprattutto alla riuscita di questa manifestazione".

Manifestazione che secondo le parole dell'assessore alle Attività Produttive Valerio Martinelli entrerà di diritto a far parte del piano del commercio, così da darle continuità anche al cambio dell'amministrazione comunale. "La pandemia ha modificato la festa, ci auguriamo che questa edizione sia l'ultima di quelle di prova e che dal prossimo anno sia estesa".

Luca Marianelli, presidente del CCN di Montopoli parla di “due serate bellissime, rispetto ad un evento inaugurato tre anni fa e che ha attraversato con successo gli anni della pandemia. Siamo felicissimi di continuare a portarla avanti anche in futuro, in un contesto dove la bistecca è regina e protagonista di un vero e proprio show cooking a cielo aperto, e servita in un apposito piatto creato qui a Montopoli per questo evento”-

“Un evento straordinario come straordinaria è la collaborazione e la sinergia tra amministrazione comunale, CCN e Confcommercio” - conclude Luca Favilli responsabile territoriale di Confcommercio: “Con Rosso Montopoli gli obiettivi di promozione del territorio e valorizzazione delle sue eccellenze sono già compiutamente raggiunti”.