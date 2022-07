Scivola sulla maionese e si fa male, la Coop deve risarcirla

Caduta a terra dopo esser scivolata sulla maionese, adesso sarà risarcita. Una cliente della Coop di via Terracini a Pontedera verrà risarcita per quanto avvenuto nel febbraio 2015.

La donna, riporta Il Tirreno, non si era accorta della maionese in terra. Il prodotto era fuoriuscito dalla confezione, caduta a terra dallo scaffale. La cliente, non vedendo i cocci e la sostanza a terra, ci è montata e ha perso l'equilibrio. Scivolata, è stata portata in ospedale con lesioni alle ginocchia.

La donna contestava alla Coop di non aver segnalato il potenziale pericolo. Aveva richiesto, tramite l'avvocato, un risarcimento da 27mila euro ma adesso, sette anni dopo, il giudice del Tribunale di Pisa ha accolto in parte le sue richieste: la Coop dovrà risarcirla di 15mila euro.