Torna l'Empoli Jazz Summer Festival al Torrione Santa Brigida

Al via dal 18 al 26 luglio l’Empoli Jazz Summer Festival, la manifestazione arrivata alla XIV edizione che porterà nel giardino del Torrione Santa Brigida di Empoli musicisti di spicco del panorama jazzistico e promesse della nuova generazione.

Quattro le serate in programma per “un evento culturale di livello nazionale che - afferma il consigliere regionale Enrico Sostegni - è oggi una realtà che rilancia la stagione estiva di Empoli”.

Si comincia il 18 luglio col pianista cubano Alfredo Rodriguez, leader del jazz latino, che porterà in scena il suo Trio. Si prosegue il 26 luglio con doppio concerto: Totem di Ferdinando Romano, giovane contrabbassista e compositore che si è classificato al primo posto nel Top Jazz 2020 di Musica Jazz come “Miglior Nuovo Talento Italiano”, e X-Overseas, il nuovo progetto di Roberto Gatto, uno dei più grandi jazzisti a livello internazionale, in cui si esibirà con i suoi ospiti stranieri.

Infine il 2 agosto andrà in scena un omaggio a Charles Mingus per il centenario della nascita: un ensemble creato da Empoli Jazz ripercorrerà la vita e le musiche di uno dei maestri del jazz mondiale.

Di un “evento di alto livello” ha parlato anche la consigliera regionale membro dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa Federica Fratoni ricordando che “si tiene a Empoli da molti anni e che caratterizza l’offerta culturale e turistica del territorio, quindi è molto prezioso e fondante”.

“Per noi questo è un momento di rinascita e di ricucitura col pubblico – ha detto il direttore artistico del Festival Filippo D’Urzo – cerchiamo di far sì che dopo questi anni di pandemia tante persone possano finalmente ricominciare a partecipare ai concerti dal vivo”.

Le attività di Empoli Jazz sono patrocinate e sostenute dal Comune di Empoli, Comune di Vinci, Comune di Montelupo, Comune di Cerreto Guidi, Fondazione Teatro del Popolo Castelfiorentino, Comune di Castel Fiorentino, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa