Acquistato all'asta l'ex cinema Excelsior di Fucecchio

Rinasce l'ex cinema Excelsior di Fucecchio. Prima luogo di cultura e di grandi spettacoli, poi una lunga parentesi pruriginosa, con le esibizioni dal vivo delle più note attrici dell'hard italico, e infine un lungo periodo di abbandono, con l'edificio chiuso a fare da sfondo a Via Battisti.

Finalmente l'agonia di uno dei più grandi teatri della Toscana centrale sembra essere finita. L'edificio è stato acquistato all'asta da una società immobiliare dell'area fiorentina. Non saranno più gli spettacoli dal vivo a far avvicinare centinaia di cittadini a questo enorme edificio in cemento armato (2130 mq di superficie utile su una pianta di 46 metri per 24, e un'altezza di 18,80 metri) costruito nella seconda metà degli anni '70. L'ex cinema teatro, probabilmente, lascerà la scena ad un contenitore dove troveranno spazio servizi alla cittadinanza, non solo per Fucecchio ma per tutta l'area comprensoriale.

Il sindaco Alessio Spinelli, che ha sempre seguito da vicino la vicenda dell'Excelsior, anche per chiedere ai proprietari che si sono succeduti negli anni di provvedere al mantenimento della struttura, non ha perso tempo e ha già incontrato più volte i rappresentanti della immobiliare fiorentina, attuale proprietaria. L'ultimo incontro, in ordine di tempo, si è consumato ieri mattina a Fucecchio.

“Gli acquirenti – ha detto Spinelli - sono alla ricerca di partner commerciali che possano investire in un progetto importante ed hanno già avuto alcuni incontri. L'amministrazione comunale sta valutando le possibili destinazioni d'uso e questo è il momento più propizio per farlo in quanto sono in corso di elaborazione strumenti urbanistici per la pianificazione del territorio. Confesso che mi piacerebbe molto se il progetto prevedesse un'apertura per l'accesso da Via Battisti ai Giardini Bombicci, con l'utilizzo del piano terra ad uso parcheggio e i piani superiori per uffici e servizi che potranno essere di varia natura. Sicuramente la rinascita dell'Excelsior comporterà una riqualificazione dell'intera zona. Sarà anche un modo per combattere quei piccoli episodi di inciviltà e di degrado causati da qualche sbandato e da microcriminalità. In questo modo intendiamo trovare soluzioni al degrado, con progetti di rigenerazione urbana, collaborando con i privati in un progetto di riconversione dell'edificio e degli spazi attigui, per dare nuova vita all'Excelsior e ai giardini Bombicci e farli tornare ad essere un fiore all'occhiello del centro cittadino".