Alberto Mons in concerto a Montaione

Prosegue il tour del “Cantautore Fingerstyle” Alberto Mons iniziato ad Aprile che per ora ha toccato Toscana e Piemonte per presentare il suo nuovo album “Hanno Tutti Ragione” uscito ufficialmente sul mercato per la label bolognese Areasonica Records il cui brano omonimo si piazza nella classifica European Indie Music Network mentre la canzone ” Oggi come ieri “ riceve la Targa Finalista al Premio Gianmaria Testa (2022) consegnata da Eugenio Bennato.

Il virtuoso musicista farà tappa nel suo paese d’origine martedì 12 luglio 2022 alle ore 21.30, in Piazza della Repubblica a Montaione.

Fonte: Ufficio Stampa