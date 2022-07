Arena estiva, gli eventi della prossima settimana

Teatro, Cinema, Negozi aperti e Tombola “by night”. Proseguono gli eventi all’Arena estiva e nel centro storico di Castelfiorentino, che dalla prossima settimana inizieranno già il lunedì sera con la rassegna teatrale “Teatro fuori dal Teatro” promossa dalla Fondazione Teatro del Popolo



Avvio con il botto, dunque, lunedì 11 luglio (ore 21.45) con l’“Alfabeto delle emozioni” di e con Stefano Massini, scrittore amato per i suoi racconti che accompagnerà gli spettatori in un viaggio profondo e allo stesso tempo ironico. Estraendo da un baule le lettere dell’alfabeto, trascinerà il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, facendo scorrere volti, ritratti, nomi, situazioni per portare sulla scena la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore.



Martedì 12 luglio (ore 21.30) torna il grande cinema all’aperto con “Freaks out”, la storia di quattro amici (Matilde, Cencio, Fulvio e Mario) che lavorano in un Circo gestito da Israel. Una vicenda ambientata a Roma nel 1943, occupata dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale, luogo da cui cercheranno di fuggire.



Mercoledì 13 luglio apertura dei negozi nel dopocena nell’ambito di “Castello Summer”, preceduta da aperitivi e musica con dj set e cene a tema nei locali e nei principali ristoranti del centro, mentre giovedì 14 largo alla “tombola”, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati.



Sabato 16 luglio (ore 21.30) una nuova proposta cinematografica: “Un eroe”, film diretto da Asghar Farhadi, che ripercorre la storia di Rahim (Amir Jadidi) in prigione a causa di un debito che non è stato in grado di pagare. Quando gli viene concesso un congedo di due giorni, l'uomo cerca di convincere il creditore che lo ha accusato a ritirare la denuncia, dandogli in cambio un parte della somma che gli deve. Ma le cose non vanno come Rahim aveva pianificato.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa