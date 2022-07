Cabina di regia con Rfi e Trenitalia, fumata nera. Baccelli: "Incontro deludente"

“È stato un incontro insoddisfacente, perché mi pare non ci sia piena consapevolezza della situazione complessiva e diffusa del calo di puntualità su quasi tutte le linee regionali. Constatiamo un trend in discesa nei mesi di maggio e giugno e che in alcuni casi registra una puntualità di appena l’80%".

E’ deluso l’assessore alle infrastrutture e alla mobilità Stefano Baccelli dall’esito della cabina di regia con Rfi e Trenitalia svoltasi nel pomeriggio di oggi per affrontare le pesanti criticità verificatesi sulle linee regionali nelle ultime settimane e i nodi relativi ai lavori di manutenzione straordinaria della Galleria del Pellegrino, tra le stazioni di Statuto e Campo di Marte a Firenze, in programma nel prossimo agosto. Nel mirino in particolare la linea Firenze – Siena su cui la puntualità a giugno è crollata al 78.1%, la Siena-Grosseto, la Siena-Chiusa e la linea aretina dove i convogli in ritardo sono in media 2 su dieci.

“Noi – ricorda Baccelli - trasportiamo qualcosa come 200mila cittadine e cittadini ogni giorno sui treni regionali per una spesa complessiva all’anno di 300milioni euro che la Regione riserva a questo servizio”. “Una puntualità così bassa – sottolinea l’assessore - significa migliaia di cittadini che subiscono disservizi pesanti, e questo francamente non è accettabile. Soprattutto – prosegue Baccelli - mi preoccupa la verosimile insufficienza delle azioni che sono state proposte. I problemi causati dai tallonamenti (incidenti ai passaggi a livello) o dagli incendi o da qualche sciopero non possono giustificare un calo di performance così diffuso che ha bisogno di attenzione e di risposte concrete che oggi invece non sono arrivate”.

Il confronto in cabina di regia si è particolarmente accesso quando la discussione ha affrontato il tema dei lavori di manutenzione straordinaria sulla Galleria del Pellegrino. “Non è possibile – commenta Baccelli - che con scarsissimo anticipo ci venga segnalata la soppressione dei treni regionali di cintura, a favore del servizio di alta velocità”. “Le Frecce – aggiunge – sono un servizio a mercato assolutamente legittimo ed è altrettanto legittimo che Trenitalia voglia preservarlo, ma non è possibile accettare un ‘inchino’ del trasporto regionale a favore dell’alta velocità”.

“Spero – si augura l’assessore - che sulla vicenda ci sia presto un ravvedimento operoso. Altrimenti chiederò al presidente Giani di andare insieme dai vertici nazionali di Rfi e Trenitalia”.

La cabina odierna è stata aggiornata ai primi di agosto. “Il mio auspicio – conclude Baccelli – è che ci sia disponibilità ad affrontare i problemi nell’ottica di un lavoro di squadra. Occorrono risposte urgenti, che giustamente i pendolari pretendono”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa