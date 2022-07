Controlli straordinari a Firenze: 70 persone controllate, una denuncia per spaccio

Nella serata di ieri servizio straordinario di controllo del territorio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Firenze e del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato nella zona della Stazione Santa Maria Novella e di via Palazzuolo disposto dal Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma.

Oltre 70 le persone controllate, due delle quali, in via Palazzuolo e in Piazza Stazione, segnalate amministrativamente per detenzione di marijuana per uso personale.

In piazza Stazione un sedicenne di origine ivoriana è stato invece denunciato per detenzione ai fini di spaccio di circa 15 grammi di hashish e cocaina suddivisi in dosi. Le unità cinofile hanno scoperto per strada 12 grammi circa di hashish in via dell’Agnolo.