Corriere di droga arrestato a Prato, sequestrati 5kg per un valore di oltre 200mila euro

Riceveva pacchi contenenti droga, nascondendo poi nella sua abitazione lo stupefacente. È stato arrestato al termine delle indagini condotte dagli investigatori dell'Antidroga della polizia di Prato un 46enne cinese. L'uomo, a cui sono stati sequestrati oltre cinque kg di droga per un valore tra i 200 e i 250mila euro, è accusato di traffico di sostanze stupefacenti, di ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano e di sostituzione di persona poiché, senza permesso di soggiorno, avrebbe fornito documenti di un connazionale.

Gli investigatori lo hanno individuato tramite controlli attivati per la repressione del commercio di droghe sintetiche importate via posta dall'estero. Il corriere è stato individuato, tramite pedinamenti e appostamenti, mentre ritirava un pacco proveniente dall'Olanda. Dentro erano contenuti due kg di ketamina. Dalla perquisizione nell'abitazione del 46enne, la polizia ha inoltre rinvenuto cinque buste, nascoste dentro confezioni di caffè, con migliaia di pasticche di ecstasy dal peso di quasi 4 kg, oltre a strumenti per il confezionamento dello stupefacente e 850 euro in contanti, sulla cui provenienza l'uomo non ha saputo fornire giustificazioni. L'arresto è stato convalidato e l'uomo adesso si trova, in attesa del processo, agli arresti domiciliari.