Estate empolese: è il turno della Notte Bianca

Continua a vele spiegate il programma dell’Estate Empolese a firma dell’Associazione per il Centro Storico di Empoli in collaborazione con Confesercenti. Sabato 9 luglio sarà di scena la Notte Bianca. Un gradito ritorno per uno degli eventi di cartello tra le iniziative dei commercianti.

“Continuiamo con convinzione a lavorare per il bene della Città – dichiarano gli organizzatori – Il nostro scopo è quello di portare più persone possibile in centro. Un aiuto concreto alle attività economiche che hanno reso Empoli un punto di riferimento per il territorio e che sono, lo ricordiamo ancora una volta, anche un importante presidio sociale.”

Negozi aperti fino a mezzanotte, cinque punti spettacolo, motoraduno e mercatino. Una bella occasione per trascorrere una serata per le vie del centro, dal pomeriggio fino a tarda notte.

Molto ricco il programma. Si parte da Piazza della Vittoria con il mercatino dell’artigianato aperto dalle ore 18:00, mentre in via Roma faranno bella mostra di sé le leggendarie Motoguzzi. La danza sarà protagonista in Piazza Guido Guerra dalle 21:00 e in Via Leonardo da Vinci dalle 21.30 con lo spettacolo rispettivamente della Dirty Dancing Scool e della Scuola Candela ASD. Tappeto rosso e passerella in Piazza Farinata degli Uberti con l’elezione di Miss Colà Terme (inizio alle 21:30). Per gli amanti della musica, si torna nuovamente in Piazza della Vittoria con lo spettacolo di Pianeta Zero, conosciutissimo tributo a Renato Zero . A seguire DJ set con Samuel Dj fino alle ore 2:00.

“I saldi sono partiti da pochi giorni e i nostri negozi saranno aperti anche dopocena – proseguono dalle associazioni - Davvero una bella occasione per uno shopping di qualità e conveniente. Inoltre, tutte le attività di ristorazione sono pronte per offrire un servizio di eccellenza per far apprezzare appieno le nostre eccellenze”.

“L’Estate empolese entra nel vivo – dichiara Antonio Ponzo Pellegrini, assessore al commercio del Comune di Empoli – Momenti come questo sono doppiamente utili, sostengono le attività e contribuiscono a mantenere vitale il nostro centro. Invito tutti a vedere quanto di bello ha da offrire il famoso “giro”di Empoli”

ECCO TUTTI I PROVVEDIMENTI DELLA VIABILITÀ

Adozione, dalle 18 di sabato 9 luglio 2022 alle 2 di domenica 10 luglio 2022 o comunque fino al completo spazzamento delle aree interessate alle modifiche della viabilità:



Via Tinto da Battifolle - all'intersezione con via S. Ferrante - Divieto di Transito con obbligo di svolta a sinistra;



In caso di necessità accertata dal personale della Polizia Municipale saranno adottati temporaneamente fino al termine della criticità i seguenti provvedimenti:



Via Pievano Rolando - all’intersezione con Piazza Guido Guerra – corsia di marcia in direzione Piazza della Vittoria, Divieto di Transito di tutti i veicoli;



Via Salvagnoli - Intersezione con Via Pievano Rolando - Divieto di svolta a sinistra in Via T. da Battifolle con obbligo di svolta a destra verso Piazza Guido Guerra;



Piazza della Vittoria – tutta - Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione;



Zona a Transito Limitato - intera area - Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, s'intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL;



Piazza Farinata degli Uberti - Intera area - Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione;



Via Dei Neri - all'intersezione con via Leonardo da Vinci - Divieto di Transito con obbligo di svolta a destra in direzione di via Cavour;



Via Ferrucci - all'intersezione con via del Papa - Divieto di Transito con obbligo di svolta a sinistra in direzione di via della Noce;



Piazza del Popolo - Tutta la Piazza - Divieto di Transito e divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione;



Via Marchetti - all’intersezione con Piazza Matteotti - Divieto di Transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione;



Via Giuseppe Del Papa - all’intersezione con Via Ridolfi - Obbligo di proseguire a dritto – direzione via Roma;



Via del Giglio - all’intersezione con via Ridolfi lato Piazza della Vittoria - Divieto di Transito per i veicoli;



Piazza della Vittoria – tutta - Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione;



Via Curtatone e Montanara - lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci - Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL; all'intersezione con Via Carrucci, Direzione Obbligatoria a Destra; lato destro, Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili.



La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.



Fonte: Ufficio Stampa