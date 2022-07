Estate in piscina con Uisp: corsi e attività a Firenze, Reggello, Vicchio e Lastra a Signa

A Firenze un intenso programma di attività al complesso delle Pavoniere e alla Costolina. L’impianto al centro del parco delle Cascine punta sulle abituali attività di nuoto libero e acqua fitness e di balneazione.

Questo il programma in base ai giorni e alle fasce orarie delle attività (ingresso via della Catena 2): balneazione giornaliera dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.30; sabato, domenica e festivi dalle 9.00 alle 19.30; balneazione pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30, sabato, domenica e festivi dalle 15.30 alle 19.30; nuoto

libero: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 19.30 alle 20.30; acqua fitness dal 13 giugno 2022: lunedì - mercoledì – venerdì dalle 13.15 alle 14.00; lunedì-martedì – giovedì dalle 19.30 alle 20.15.

Fino al 29 luglio corsi e attività alla piscina Costolina (viale Malta) a Firenze dal lunedì al venerdì: acquabike e acquagym, corso adulti e nuoto libero lunedì-giovedì, acquabike e acquagym, nuoto libero e nuoto programmato evergreen e gestanti; acquabike e acquagym, corso adulti e nuoto libero il mercoledì. Dal lunedì al venerdì corsi per baby, ragazzi, lezioni individuali e preagonismo.

La piscina comunale di Reggello (piazza don Sturzo 2), tra le colline toscane, propone la balneazione giornaliera: lunedì, giovedì e venerdì orario 11.00-19.00, martedì e mercoledì orario 11.00-18.00; sabato, domenica e festivi orario 10.00-19.00. Tra le altre attività: nuoto libero seguito lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 18.40, acqua fitness lunedì e giovedì 18.40-19.20, martedì e venerdì 14.00-14.40.

A Lastra a Signa la piscina solarium (via Fermi) dalla grande terrazza, da cui il nome, posizionata sopra il bar è aperta alla balneazione: dal lunedì al venerdì orario 9.00-18.30, sabato e domenica orario 9.00-19.00. La gestione è a cura di IRIDE – UISP. Vengono proposti corsi baby, per i ragazzi, di perfezionamento e per adulti, lezioni private, A.F.A. (Attività Fisica Adattata), acquagym e nuoto in corsia.

A Vicchio la piscina comunale (via Costoli 16) ha riaperto tutti i giorni, orario 10-19 con gestione affidata a Uisp Firenze. I residenti vicchiesi usufruiscono il martedì dell’ingresso con biglietto ridotto del 50%. Fino a settembre, i week end resta aperto e visitabile il Dino-Park

Fonte: UISP COMITATO TERRITORIALE FIRENZE APS