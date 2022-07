Etrusca, ufficiale: salutano in cinque

L’Etrusca San Miniato saluta ben cinque elementi del roster dello scorso anno: Alberto Benites, Edoardo Caversazio, Antonio Lorenzetti, Nicola Mastrangelo e Giulio Candotto non vestiranno la canotta biancorossa nella prossima stagione. Cinque ragazzi eccezionali che, per periodi più o meno lunghi, hanno contribuito a portare in alto il nome di San Miniato nel panorama cestistico nazionale. Cinque ragazzi a cui va un sentito ringraziamento da parte della Società per quanto hanno dato durante la loro militanza sotto la Rocca e a cui va un grande in bocca al lupo per un futuro pieno delle soddisfazioni che meritano. Cinque ragazzi che rimarranno sempre nel cuore dei tifosi sanminiatesi che li hanno sostenuti ed incitati in questi anni

