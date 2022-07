"Festa del sacrificio” a Prato: la comunità islamica si riunisce in tre parchi

Domani la comunità islamica di Prato festeggia la tradizionale "Festa del sacrificio” in tre spazi verdi cittadini: il parco del Guado Sud, l'ex Ippodromo e il parco degli aquiloni. Per celebrarla, l'associazione AlMaghreb si inconterà al parco della Liberazione e Pace (ex Ippodromo), l'associazione di promozione sociale Bangladesh si riunirà al parco del Guado Sud, mentre l'associazione pakistana comunità in Prato Onlus si troverà al parco degli Aquiloni. La festa, in arabo Eid al-Adha, ricorda la prova di fede di Abramo che stava per sacrificare il proprio figlio Ismaele, ma poi dopo l’intervento di un angelo che rivelò la prova, sacrificò un montone.