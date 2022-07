Guida senza patente, ai carabinieri offre dei soldi per chiudere un occhio

Dovrà rispondere del grave reato di istigazione alla corruzione un cittadino cinese incensurato di 29 anni che, fermato a Prato, in via Colombo, da una pattuglia dei carabinieri durante un normale controllo, che ha offerto ai militari di accettare denaro affinché chiudessero un occhio sul fatto che stesse guidando la sua vettura sprovvisto di patente di guida, ritiratagli qualche tempo prima.

L’uomo si trovava in compagnia di altri connazionali ed ha reiterato la proposta illecita più volte, fino ad offrire l’intero contenuto del suo portafogli che ammontava ad oltre 2.000 euro, cifra certamente inferiore alla sanzione prevista e vantaggiosamente offerta anche a fronte delle conseguenze amministrative previste per l’illecito che stava commettendo1.

I militari lo hanno immediatamente condotto in caserma ove, oltre che a procedere per le violazioni al codice della strada, lo hanno deferito per istigazione alla corruzione, sequestrandogli il denaro offerto quale prezzo della medesima.

Ora rischia una condanna dai 4 ai 7 anni.