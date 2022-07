Una nube di fumo questo pomeriggio si è alzata su Sovigliana, frazione di Vinci, per un incendio di sterpaglia. Le fiamme, in focolai sparsi in più punti, hanno coinvolto la zona del cimitero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli ed inizialmente era stata inviata in supporto anche la squadra del distaccamento di Petrazzi, che ha fatto rientro appena l'incendio è stato fermato. Nessuna persona è rimasta coinvolta.