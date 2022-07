Incendio ad Altopascio, domate le fiamme arrivate vicine a case e metanodotto

Incendio di vegetazione questa sera ad Altopascio dove alcuni focolai hanno minacciato il metanodotto, le abitazioni, una carrozzeria e altre infrastrutture. Sul posto, intorno alle 19.30 in via Mammianese Sud a Marginone, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca, dal distaccamento di Montecatini, dalla sede centrale e con il supporto di un'autobotte dal comando di Pisa. Intervenuto anche il personale volontario AIB della Regione Toscana, coordinati dal Direttore Operazioni.

Interrotta per scarsa visibilità la linea ferroviaria Lucca-Firenze. Le fiamme, propagatesi in punti distinti, hanno reso complesse le operazioni. Per questo è stato istituito un PCA, Punto Comando Avanzato, con personale qualificato per il coordinamento.

In totale si è trattato di cinque interventi distinti, che hanno richiesto il lavoro di 20 unità e 7 automezzi, e l'arrivo ulteriore di una squadra dei vigili del fuoco del comando di Prato.

In serata, dopo le 21, la situazione è tornata ad essere sotto controllo. Il rogo ha coinvolto campi, sterpaglie, oliveta e le fiamme hanno minacciato una carrozzeria, un parcheggio di mezzi pesanti, il metanodotto, il sedime ferroviario e un tratto dell'autostrada A11. Stanno giungendo al termine le operazioni di spegnimento ed è in corso la bonifica della vasta area interessata dall'incendio.