Incidente con un macchinario, Pegaso per un 52enne a Cerreto Guidi

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nell'Empolese Valdelsa nel pomeriggio di venerdì 8 luglio. Un 52enne è rimasto ferito dopo esser finito in un macchinario. È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, che ha portato il ferito d'urgenza a Careggi in codice rosso.

Il fatto è avvenuto a Cerreto Guidi in via Ponte Cerretano, quasi al confine con la frazione Mercatale di Vinci. L'incidente ha avuto luogo in un'azienda che si occupa di nastro adesivo.

Non sono ancora note le cause del sinistro, né la dinamica. Stando a una prima ricostruzione pare che il 52enne sia rimasto in parte incastrato in un macchinario e abbia riportato traumi lungo tutto il corpo, specie a un braccio.

Sono subito arrivati i soccorsi, un'ambulanza della Misericordia di Vinci. Presenti anche i vigili del fuoco di Empoli, i carabinieri e la medicina del lavoro. Le condizioni del ferito sono parse gravi fin da subito e quindi è stato allertato Pegaso, che è atterrato poco distante. Il mezzo ha portato il ferito in ospedale a Firenze.