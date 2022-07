La polizia municipale intensifica i controlli sul ponte di Via Di Corte

La polizia municipale di Cascina comunica che, a partire da lunedì 11 luglio, saranno intensificati i controlli sul ponte di via di Corte sulla Sp31 Cucigliana-Lorenzana (canale Imperiale). Le pattuglie della municipale saranno presenti, sia in divisa sia in borghese, per verificare il corretto attraversamento dell’infrastruttura da parte dei mezzi pesanti ed elevare le eventuali sanzioni previste. Si ricorda che il passaggio è vietato ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 19 tonnellate, che effettuino trasporto di merci/cose (autocarri, autotreni e autoarticolati). Consentito invece il transito dei mezzi per il trasporto delle persone (bus e pullman).

Fonte: Ufficio Stampa