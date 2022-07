Libri, musica e danza: weekend da non perdere a Dicomano

Libri, musica e danza sono gli ingredienti del fine settimana a Dicomano dove vi aspettano tante iniziative.

Per il ciclo “Estate Frescolana” appuntamento domani 9 luglio alle 18.00, all’area archeologica di Frascole, con la strepitosa Carlina Torta che accompagnata da Stefano Corsi all’Arpa Celtica proporrà un reading tratto dal libro “Il resto è silenzio” dell’autrice Chiara Ingrao che sarà presente all’evento.

Dicomano in Piazza torna invece la sera tra Piazza della Repubblica e Piazza Buonamici. A dare il via agli eventi del fine settimana, realizzati grazie al Comitato Commercianti di Dicomano, sarà questa sera alle 20.45 l’appuntamento con “Danzando Sotto le Stelle” a cura di MOTUS Scuola Danza Polisportiva Dicomano, che si svolgerà in Piazza Buonamici; domani 9 luglio invece Piazza della Repubblica ospiterà “Delirio a Dicomano”, appuntamento tra musica e divertimento dalle 19.

In occasione di “Dicomano in Piazza” ricordiamo che gli spazi saranno pedonalizzati e allestiti in modo da poter sostare grazie a tavoli, sedie e all’illuminazione “a festa”. Si ricorda di prestare attenzione alle modifiche alla circolazione.

Primo appuntamento a Dicomano, questa sera, per la rassegna “Jazz in Fattoria” che vi aspetta alla “Fattoria Il Lago”, alle 20.00 con “Giovanni Cifariello trio in concerto”, prenotazione obbligatoria su eventbrite.

Ricordiamo infine che a Monte Giovi, con il patrocinio anche del Comune di Dicomano, sono in programma gli appuntamenti del “73° Raduno dei Partigiani e dei Giovani”. La deposizione delle corone è prevista per domenica mattina (ore 9.00 Padulivo, ore 10.30 Faggeta di Monte Giovi) e a seguire la cerimonia ufficiale, il “Pranzo Partigiano” e alle 15.30 testimonianze, letture e canzoni sulla Resistenza, sempre presso la Faggeta di Monte Giovi.

Fonte: Comune di Dicomano - Ufficio Stampa