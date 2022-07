Bambina nata prematura a Nottola, la lettera: "Grazie allo staff dell'ospedale"

La piccola Vittoria è nata pochi giorni fa all'ospedale di Nottola, a Montepulciano. Doveva venire alla luce a Roma, ma è nata prematura in Toscana, all'improvviso. L'Asl Sud Est ha ricevuto nelle ultime ore una lettera, firmata proprio dalla neonata. Si tratta di una missiva toccante in cui, tramite le parole della piccola, i genitori ringraziano lo staff dell'ospedale.

“Buongiorno.

Mi chiamo Vittoria Vegliante Cavicchi e sono nata il 23 giugno 2022 alle 17.47 all’ospedale di Nottola. Ho appena 5 giorni e ho deciso di dedicare questa mia prima letterina non a mio papino né a mia mamma ma a voi tutti dell’ospedale di Nottola. Dovevo nascere a Roma all’ospedale San Camillo l’8 luglio (questa era la data prevista del parto) e proprio ieri mia mamma avrebbe avuto l’ultima visita con il suo ginecologo (vice primario del San Camillo) ed eseguire il primo monitoraggio. Mamma e papà si erano trasferiti nella loro casa di campagna al confine tra Umbria e Toscana verso i primi di maggio per far sentire meno caldo a mia mamma durante gli ultimi mesi di gravidanza. Ma io la notte del 22 alle 2.50 ho deciso di voler nascere e mia mamma ha perso le acque. Papà e mamma nemmeno sapevano della esistenza di questo ospedale…..né avevano sentito parlare la sera prima per caso dalla loro vicina di casa che è parente di Evelin, una ginecologa che lavora appunto da voi. Così verso le 4 di notte mamma e papà si sono avviati verso questo ospedale cercando la strada con il gps del cellulare. Mamma era molto intimorita: a Roma aveva tutto preparato… ginecologo, due ostetriche del reparto ma quando è arrivata in ospedale da voi ha avuto una sorpresa piacevolissima. Avete accolto seguito assistito mamma costantemente con professionalità e competenza. Non la avete mai lasciata sola, sostenendola nei momenti più difficili quando i dolori erano acuti e incitandola quando dovevo nascere. Appena sono nata mi avete accolta con affetto e mi avete seguito con scrupolo e coscienza. A settembre tornerò a Roma con mamma e papà ma non dimenticherò mai nessuno di voi e vi porterò sempre nel mio cuore e per sempre… per tutto l’affetto e l’amore che avete dato a me mia mamma ed al mio papà.

Con voi gli ultimi minuti nella pancia di mamma e i primi minuti della mia vita sono stati meravigliosi.

Grazie a tutti

Con immenso amore e riconoscenza”