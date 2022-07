Omaggio a Ennio Morricone in scena a Pistoia

L'associazione Armonie in Villa e l'Orchestra Domenico Scarlatti, lunedì alle 21.30, in piazza del Duomo portano in scena lo spettacolo "C'era una volta Morricone", un omaggio al maestro ripercorrendo la sua musica e gli aneddoti della sua vita attraverso alcune letture. L’iniziativa è patrocinata del Comune di Pistoia.

Dopo ‘La Traviata’ dello scorso anno, che vide una grande affluenza di pubblico, quest'anno le due compagini musicali hanno deciso di mettersi in gioco e scommettere su Pistoia. L’associazione, l'orchestra, i solisti e la voce recitante, infatti, sono tutti pistoiesi. Si tratta di Sandro Gori all'oboe, Luca Magni al flauto e Monica Menchi come voce recitante. Il soprano è Fabiola Formiga e il direttore, concertatore e arrangiatore dell'orchestra è il Maestro Massimo Barsotti.

L'associazione, benché giovane, ha già all'attivo moltissimi concerti sia in Italia che in Europa, oltre ad aver svolto una tournée in Cina nel 2018 e organizzato festival internazionali come quello di Pienza nel 2021.

Quest'anno, parte del ricavato andrà a Blankets 4 Charity, una realtà presente anche a Pistoia, nata dalla collaborazione tra Il Sole A.d.p. Onlus - Associazione Down Pistoia, costituita nel 2003 da un gruppo di genitori con figli e figlie con la sindrome di Down, e Kpet, una start-up che si occupa di booking di servizi per animali. Nel laboratorio lavorano sette giovani adulti con sindrome di Down che, con il supporto di volontari e dei professionisti di Kpet, hanno imparato a cucire coperte che vengono regalate ai canili e ai rifugi di tutta Italia, trasformando il materiale di scarto che le industrie del territorio getterebbero via, in un prodotto di valore sia sotto il profilo etico che ambientale.

I biglietti possono essere acquistati tramite i canali di Tiket-one e Box-office, oltre che prenotati al Bar Tris in via Landucci 24 in Sant'Agostino, la sera stessa del concerto, nel gazebo che sarà presente i giorni di mercato dalle 10 alle 13 in via degli Orafi angolo via Del Duca, oppure prenotarti al numero 335 5490263 oppure 335 6470876.

Il costo dei biglietti è di 5 euro per i ragazzi sotto i 12 anni; 10 euro per il secondo settore e 20 euro per il primo settore.

