Patto per lo sviluppo sostenibile, il Comune di Calenzano chiama a raccolta le imprese

Con la presentazione del “Patto per lo sviluppo sostenibile di Calenzano”, il Comune attiva un percorso partecipativo per il coinvolgimento delle imprese del territorio nella realizzazione di azioni, iniziative e progetti di transizione ecologica e lotta ai cambiamenti climatici per la progressiva riduzione delle emissioni climalteranti (CO₂eq).

All’incontro, che si svolgerà il prossimo 13 luglio, dopo l’introduzione del sindaco Riccardo Prestini, interverranno Irene Padovani (assessore all’Ambiente di Calenzano), Monia Monni (assessore all’Ambiente della Regione Toscana), Fabrizio Cananzi (presidente di ICStudio Management Consulting), Barbara D’Alessandro (Servizio Certificazioni Ambientali ISPRA) e Emilio Barucci (Consigliere CNEL).

Saranno illustrati il Piano di Azione del Comune per la riduzione dell’impronta di carbonio del territorio e l’adattamento ai cambiamenti climatici e il programma di coinvolgimento e partecipazione delle imprese e delle altre parti interessate. Verranno inoltre presentate le opportunità di finanziamento previste dal PNRR e da altri fondi pubblici per lo sviluppo e l’innovazione sostenibile delle imprese e alcune testimonianze di aziende del territorio che hanno già avviato programmi di transizione ecologica.