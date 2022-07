Picchielli (Lega): “Stazione di Empoli luogo pericoloso, serve presidio fisso con Strade Sicure"

"La stazione ferroviaria di Empoli è stata nuovamente teatro di violenze: questa volta a farne le spese è stato un giovane di 22 anni di origine africane accoltellato mercoledì sera. Invitiamo fortemente, come già fatto tante volte, l’amministrazione comunale ad intervenire per risolvere il degrado della zona".

Sono le parole di Andrea Picchielli, Capogruppo Lega Empoli

"Alle forze dell’ordine va la nostra riconoscenza per il lavoro rischioso che ogni giorno sono costrette a svolgere, ma il loro presidio purtroppo non è sufficiente. Come Lega chiediamo la convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e di avere i militari dell'iniziativa Strade Sicure per costituire un presidio fisso nei pressi della stazione: queste nuove risorse sarebbero un ausilio importante per il controllo dell'area . E' necessaria la presenza fissa dell'esercito anche per fare da deterrente per i criminali: non vuol dire militarizzare la città, ma significa far vedere anche 'vistosamente' la presenza della forza pubblica, che non lascia in mano al degrado questa area della nostra città".

