Reddito di cittadinanza e progetti utili, bando a San Miniato

L’amministrazione comunale si è attivata per la predisposizione e l’attuazione di Progetti utili alla collettività (PUC), collegati alle disposizioni previste per il reddito di cittadinanza, che possono svolgersi nei seguenti ambiti di intervento: culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni della comunità. Sul sito istituzionale www.comune.san-miniato.pi.it è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di enti del terzo settore interessati ad avviare i Puc. Ogni progetto deve prevedere l’organizzazione di attività non sostitutive di quelle ordinarie, riguardanti sia nuove attività, sia il potenziamento di quelle esistenti, e deve partire dai bisogni della collettività. Le attività previste possono avere una durata differente a seconda delle caratteristiche e degli obiettivi dei progetti. I Comuni sono responsabili dell'approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti anche con l’apporto di altri soggetti pubblici e del privato sociale, individuati con procedure ad evidenza pubblica.

L'avviso prevede il coinvolgimento dei beneficiari del reddito di cittadinanza presenti nel territorio comunale, ed è riferito agli anni 2022-2024, con l'obiettivo di promuovere una politica attiva di lotta alla povertà. Attraverso la manifestazione di interesse, l’amministrazione mira ad individuare cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali e fondazioni disponibili ad avviare progetti di collettività.

"Questi progetti si inseriscono nell'ambito dei patti per il lavoro o per l'inclusione sociale - spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessore alle politiche sociali Giulia Profeti -. Le attività previste dai progetti che dovranno essere svolte dai percettori del reddito di cittadinanza saranno di supporto, integrazione e potenziamento ai servizi svolti dai vari Enti, e la titolarità resta in capo al Comune. Speriamo di partire al più presto per rendere concreto questo strumento che consente, a chi è destinatario del reddito di cittadinanza, di lavorare per la propria comunità, un'occasione di inclusione, formazione e crescita, da cui può trarre beneficio tutta la collettività".

Per l'anno in corso gli Enti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno aderire alla manifestazione di interesse nelle modalità indicate, entro le ore 18.00 del 30 settembre 2022, presentando domanda su apposito modello, con schede allegate, da inviare tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa