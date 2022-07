Reggello per l’Ucraina: raccolta fondi per aiutare i profughi a Trzebinia

L’emergenza legata alla guerra in Ucraina non è finita e Reggello si attiva per aiutare un comune gemellato. Si chiama “Reggello per l’Ucraina” la campagna di raccolta fondi attivata dal comune di Reggello in collaborazione con la Croce Azzurra per una raccolta fondi straordinaria a sostegno dell’emergenza umanitaria. La raccolta si protrarrà dal 15 luglio al 31 agosto e sarà finalizzata al sostegno del comune di Trzebinia situato in Polonia. Il Comune di Trzebinia, Gemellato attraverso un patto di amicizia con il Comune di Reggello, è situato al confine con l’Ucraina ed in questo momento sta accogliendo i profughi fuggiti dalla guerra. Per ospitare e sostenere questi cittadini ucraini servono ancora aiuti e sostegno economico, per questo motivo Reggello va in aiuto del ‘gemello’ polacco con questa nuova raccolta.

Per chi fosse interessato è possibile fare una donazione tramite l’Iban del conto corrente della Pubblica Assistenza Croce Azzurra di Reggello IT 24 U 02008 05463 000101844973 segnando come causale “Reggello per l’Ucraina”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare contribuendo in base alle proprie possibilità, con la speranza che il conflitto termini al più presto.

Fonte: Comune di Reggello - Ufficio Stampa