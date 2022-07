Ruba una bici, inseguito e arrestato alla stazione di Lucca

Con due mattoni stava cercando di forzare la catena di una delle tante bici parcheggiate nel piazzale Ricasoli davanti alla stazione ferroviaria di Lucca, lasciate lì dai pendolari. La segnalazione è giunta alla polizia di Lucca, che è intervenuta sul posto con tre volanti, individuando il soggetto che stava rubando la bicicletta e trovando a terra i resti dei mattoni utilizzati per rompere il lucchetto.

L'autore del furto, vistosi scoperto, ha iniziato a fuggire ma dopo un inseguimento, è stato fermato dagli agenti che nel frattempo avevano bloccato le uscite secondarie della stazione ferroviaria. L'uomo, un 25enne marocchino, è stato arrestato per furto aggravato, convalidato dal Gip questa mattina con rito direttissimo. La condotta del 25enne sarà inoltre comunicata alla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato per le successive valutazioni.

Il proprietario della bici, arrivato negli uffici della Questura per sporgere denuncia, è rientrato in possesso del suo mezzo a due ruote dal valore di circa 700 euro.