Si aggira tra i veicoli in sosta con arnesi da scasso e abbigliamento rubato: denunciato

Verso le ore 4 di notte un equipaggio del Nucleo Volanti ha proceduto al fermo di un tunisino di 22 anni che si aggirava tra i vicoli del centro storico in modo sospetto. A seguito del controllo eseguito sul posto, oltre a detenere vari arnesi atti allo scasso, lo straniero è stato trovato in possesso anche di alcuni capi di abbigliamento verosimilmente di provenienza furtiva sui quali sono in corso accertamenti. Denunciato e immediatamente sottoposto a procedimento espulsivo dallo Stato.