Successo per la quinta edizione di “Le spose nel Borgo”

Successo a Borgo San Lorenzo per la quinta edizione di “Le Spose nel Borgo” evento che ha aperto gli appuntamenti 2022 con il ciclo dei “Mercoledì nel Borgo”, organizzati dal Centro Commerciale Naturale "Nel Borgo", con la collaborazione di Confesercenti e il patrocinio del Comune.

“Ringrazio Francesca Corsi, Beatrice Parretti e Matteo Timori che sono il motore degli eventi e l’anima proprio di Spose nel Borgo – afferma l’Assessore allo Sviluppo Economico Franco Frandi -. Mercoledì ho vissuto la serata, ho visto l’impegno e la professionalità degli organizzatori, la soddisfazione degli espositori e dei visitatori. Grazie da parte mia e dell’Amministrazione al Centro Commerciale Naturale e a tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione degli eventi. L’invito è a non perdere i prossimi appuntamenti nel centro storico borghigiano”.

Mercoledì nel Borgo torna il 13 luglio dalle 21 con una serata all’insegna dell’animazione per bambini e famiglie. In Corso Matteotti e in Piazza Cavour troverete le animazioni del “Clown Performer Alengelon”, comico di giocoleria e circo, “Mary eventi” con truccabimbi bolle e palloncini, “Compagnia teatrale Acquainbocca”.

La sera del 20 luglio sarà protagonista la “Mostra Mercato Artigianarte”. Produttori, artigiani e artisti delle opere dell’ingegno proporranno le loro creazioni.

Grande chiusura il 27 luglio dalle 21 con l’anteprima del “Palio di San Lorenzo”. Sfilata dei rioni che faranno il loro ingresso nel centro storico accompagnati dai Bandierai e Musici di Castel San Barnaba. Seguirà poi la presentazione delle squadre davanti al Palazzo comunale. Ad accompagnare la serata l’animazione a cura di Radio Sieve.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa