Tenta di rubare in un negozio di abbigliamento: denunciata 55enne

Nella scorsa serata i carabinieri di Scandicci hanno tratto in arresto in flagranza di reato per l’ipotesi di rapina, una 55enne italiana. I militari, su segnalazione pervenuta alla centrale operativa, sono intervenuti presso un esercizio commerciale di Piazza della Resistenza dove hanno appurato che la donna, dopo aver strappato la placca antitaccheggio da un capo di abbigliamento, lo occultava in una borsa tentando di darsi alla fuga.

La 55enne è stata raggiunta e fermata da una commessa che, dopo essere stata spintonata, veniva aiutata da altre colleghe e dai Carabinieri tempestivamente intervenuti. La merce è stata restituita al negozio. La donna trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si è concluso con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.