Uno spettacolo per bambini a Stabbia, con giocoliere e mangiafuoco

La riqualificazione di Piazza Pietro Nenni, a Stabbia, avvenuta due anni fa, ha contribuito a favorire l’aggregazione e la socializzazione nella frazione.

Un altro esempio arriva dall’iniziativa in programma Martedì 12 luglio alle ore 21,30 con l’organizzazione, grazie alla Pubblica Assistenza di Fucecchio, in collaborazione con la sezione locale di Stabbia, di una bella serata per i bambini e non solo.

Lo spettacolo arricchito dalla presenza di un giocoliere e di un mangiafuoco, è stato organizzato in stretta collaborazione con il Comune di Cerreto Guidi.

Durante la serata, in programma nel parcheggio della piazza, saranno presenti anche alcuni automezzi mentre è previsto l’allestimento di un gazebo utile per raccogliere informazioni sull’attività dell’associazione.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa