Yoga in cima alla Rocca al tramonto

Yoga sulla Rocca al Tramonto: giovedì 14 luglio la Torre di Federico II diventa lo scenario per un'esperienza unica organizzata dai Musei Civici di San Miniato e CoopCulture. I maestri del Centro Yoga Hiranyagarbha di San Miniato condurranno una lezione di yoga all'aperto: ai partecipanti saranno insegnate pratiche di respirazione e di meditazione che permetteranno di entrare in contatto con il proprio corpo ed il proprio respiro, tutto in relazione con lo spazio e l'ambiente esterno in una location unica.

La prima parte della lezione sarà svolta sul prato della Torre di Federico, per poi proseguire durante il tramonto all'interno della torre e giungere infine, tra piccole pratiche di respirazione, a godere della vista di un panorama mozzafiato. Sono richiesti vestiti comodi e non stretti,, tappetino per la pratica sull’erba ed un cuscino per sedersi oppure un asciugamano da spiaggia.

Le lezioni sono per adulti e svolte per gruppi di 11 persone in più sessioni ogni mezz'ora circa, con la prima alle 19.30. La durata sarà di 1 ora e 15 minuti, il prezzo di 13 euro, prenotazione obbligatoria entro mercoledì 13 luglio al 3453038991 oppure via mail a museicivicisanminiato@coopculture.it e sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it

CoopCulture è la cooperativa che per conto del Comune di San Miniato gestisce i Musei Civici: la Rocca Federiciana, il Museo di Palazzo Comunale con l'Oratorio del Loretino, il Museo della Memoria, il Museo della Scrittura, l'Area Archeologica di San Genesio. Per informazioni su orari e biglietti è possibile consultare il sito www.coopculture.it alla pagina di San Miniato.

Fonte: Ufficio Stampa