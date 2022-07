Aggrediscono i carabinieri dopo inseguimento in auto: feriti quattro militari

Quattro carabinieri sono stati feriti al termine di un inseguimento nella campagna di Montemurlo per arrestare due ladri, pedinati da tempo come sospetti responsabile di furti nelle abitazioni. Un carabiniere ha avuto 20 giorni di prognosi per una sospetta frattura toracica, un altro 10 giorni per un pugno al volto, gli altri due cinque giorni per lesioni varie.

I due sospettati, albanesi di 26 e 34 anni, irregolari e disoccupati, verso le 23.30 di giovedì sera hanno tentato di entrare nella casa di un'operaia a Oste, in via Battisti, ma è scattato l'allarme e hanno rinunciato. Sono invece riusciti a entrare nell'abitazione di un artigiano portandogli via 100 euro in contanti e gioielli del valore di 1.500 euro. Scoperti e inseguiti, hanno reagito speronando un'auto dei militari, incidente che ha provocato pure il ferimento di uno dei due albanesi che ha sbattuto la testa contro il parabrezza lato passeggero. Con la vettura inutilizzabile, sono scappati a piedi nei campi e quando li hanno presi hanno tentato ancora di scappare colpendo i carabinieri, ferendone in modo serio quattro.

I carabinieri di Prato da tempo sorvegliavano un'auto sospetta, vista circolare nella zona di Oste, risultata appartenere a un moldavo proprietario di altre 124 autovetture; tale grandezza del parco macchine ha suscitato l'interesse investigativo dei carabinieri pratesi.