Aglianese Calcio, confermati Canali e Morandi

L’Aglianese Calcio 1923 è lieta di comunicare la conferma di due calciatori già in rosa nella passata stagione. Leonardo Canali e Lapo Morandi saranno neroverdi anche per il prossimo campionato.

Canali è un difensore centrale classe 1999, forte fisicamente e abile nei colpi di testa, esploso in Eccellenza nella Sestese ad appena diciotto anni. Le sue tappe sono poi state Rignanese e Ghiviborgo in Serie D oltre a Fratres Perignano e Fucecchio in Eccellenza. È all’Aglianese dallo scorso febbraio e nella seconda parte di stagione ha collezionato tredici presenze.

Morandi, classe 2003, è un portiere talentuoso, cresciuto nei settori giovanili di Pistoiese e Livorno e arrivato ad Agliana nella stagione 2020/21.

Fonte: Ufficio Stampa