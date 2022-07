Anziana chiama di notte la polizia: tranquillizzata, gli agenti le aggiustano anche la caldaia

Chiama la polizia per alcune persone sospette fuori dal portone di casa, gli agenti non trovano nessuno ma le riparano la caldaia. È successo tra giovedì e venerdì, intorno alla mezzanotte, quando è arrivata la segnalazione della signora di 88 anni che ha fatto scattare l'invio della volante della polizia in zona Statuto.

Arrivati in pochi minuti sul posto, i poliziotti non hanno trovato nessuno davanti casa ma solo l'anziana, che vive da sola, impaurita. Dopo averla tranquillizzata, gli agenti hanno contattato alcuni familiari per rassicurarli e chiamato il 118, per verificare che la donna stesse bene. Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari, la signora ha chiesto aiuto anche per la caldaia che si era bloccata. I poliziotti intervenuti si sono così messi al lavoro, facendo ripartire l'acqua calda.

Sul posto è giunta infine l'ambulanza e, al fine di verificare lo stato di salute, l'anziana è stata trasportata per accertamenti in ospedale dove l'hanno raggiunta i suoi familiari.