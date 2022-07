Concerto e mostra di scultura alla chiesa di Santa Maria a Ripa

A Empoli, lunedì sera alle 21, nella Parrocchia di Santa Maria a Ripa si terrà un concerto sotto la direzione di Andrea Mura. Il programma prevede: Ouverture da “ La gazza ladra” e Ouverture da “ Il Barbiere di Siviglia” di G. Rossini, e Sinfonia n.5 op.67 di L. van Beethoven.

Sabato 16 luglio, inoltre, alle ore 17,30 nei locali dell'Oratorio di Santa Maria a Ripa avrà luogo l'inaugurazione delle opere scultoree "Tota Pulcra es Maria" di Alan Pascuzzi, alla presenza dell'artista.

Alan Pascuzzi è nato a Rochester (USA) nel 1969 e si è laureato in Storia dell'Arte Rinascimentale e di età Greca e Romana presso l'Università di Washington a St. Louis, Missouri (USA). Risiede attualmente a Firenze, dove tiene il proprio studio d’artista e dove ha insegnato, per più di vent’anni, in varie università americane. Lavora utilizzando le tecniche artistiche antiche, padroneggiando l’affresco, la modellazione in argilla, la fusione in bronzo e la scultura del marmo. Ha eseguito numerose commissioni a Firenze, in altre città italiane e all'estero. È prossimo a pubblicare un saggio sui disegni di Michelangelo, frutto di vent’anni di ricerca sull’argomento.

Fonte: Ufficio Stampa