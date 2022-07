Droga a terra e sui tavoli, chiuso per 30 giorni locale a Firenze

Durante un controllo della polizia in un locale di Firenze, gli agenti hanno trovato droga a terra e sui tavoli e due persone in possesso di cocaina. Per questo il questore della provincia di Firenze ha sospeso la licenza per 30 giorni all'esercizio del centro cittadino.

I controlli, predisposti dalla Questura di Firenze, si sono svolti ieri sera venerdì 8 luglio. All'interno del locale la squadra mobile della polizia ha identificato più persone gravate da precedenti e due in possesso di sostanza stupefacente, che sono state segnalate amministrativamente per uso personale. A terra e su alcuni tavoli sono stati anche rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti 2.60 grammi di marijuana e 1.60 di cocaina. Negli ultimi anni il locale era già stato più volte destinatario di provvedimenti. In base a quanto rilevato, il questore ha ritenuto la sussistenza delle condizioni di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, in quanto il locale risulterebbe frequentato anche da avventori che vi si recherebbero per usare sostanze stupefacenti. Nella zona sono stati diversi i controlli di polizia realizzati, con le volanti, il Reparto Prevenzione Crimine e la Squadra Mobile della questura di Firenze.