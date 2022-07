Ex Gkn, un anno dopo: manifestazione davanti ai cancelli: "Siamo una comunità che lotta"

Oggi, davanti ai cancelli dello stabilimento di Campi Bisenzio, un anno dopo l'annuncio della chiusura e l'inizio della mobilitazione degli operai, sta avendo luogo l’evento "Ti ricordi quel 9 luglio". Sul palco, oltre a lavoratori e sindacalisti, ci sono Lo Stato Sociale, Ginevra di Marco, Malasuerte Fi Sud, Arpioni, Carlos Dunga, Iena, Sakatena, Tenore e Mauràs, ma anche una mostra con contributi di vignettisti per la Costituzione, Militanza Grafica, Il Vigno, Threefaces, Kraita, Stelle confuse e Andrea Sawyer.

"Noi ora siamo concentrati - ha detto Dario Salvetti, delegato Rsu ex-Gkn - su quello che deve essere e ancora non è, ovvero il ritorno a lavoro con tutti i diritti acquisiti con decenni di mobilitazione. Poi oggi vogliamo ricordare ciò che è stato: l'anno scorso eravamo qualche centinaio a difendere la fabbrica, oggi c'è una comunità che lotta insieme. Se in Italia ogni volta che c'è stata una dismissione, una chiusura di fabbrica, avessimo avuto un movimento di questo genere oggi forse avremmo un Paese diverso. Quello che abbiamo ottenuto in questo non è niente di individuale, è collettivo".