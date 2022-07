Giovanni Corbinelli resta all'Abc, "felice di far parte del nuovo progetto"

Le doti balistiche di Giovanni Corbinelli saranno ancora una delle frecce nell’arco gialloblu: “Felice di far parte del nuovo progetto in cui proveremo a raggiungere traguardi importanti”.

Il 2020, l’anno segnato dal Covid, è stato quello del suo ritorno a casa dopo tre stagioni lontane da Castelfiorentino. Da quel momento Giovanni Corbinelli e le sue indiscusse doti balistiche hanno rappresentato uno degli indiscussi punti di forza dell’Abc Solettificio Manetti. Doti che segneranno anche il nuovo corso targato Walter Angiolini.

"Ci tengo in primis a salutare Gianni Terrosi, Giuliano Delli Carri, Samuele Manetti e Paolo Betti per il bellissimo percorso vissuto insieme – attacca Giovanni -. In particolare voglio dire "grazie" a Paolo per tutti gli anni in cui mi ha allenato, sia nel settore giovanile che poi in prima squadra, sicuramente sarà strano non averlo più in panchina. Detto questo – prosegue – è vero che era giunta la fine di un ciclo e l’impatto con il nuovo coach è stato più che positivo: credo che sia la persona giusta per il nuovo progetto di cui sono felicissimo di far parte. La prossima stagione segnerà l’inizio di un nuovo corso in cui faremo di tutto per confermare gli ottimi risultati degli ultimi anni e provare a raggiungere qualcosa di importante. La speranza – conclude – è quella di vedere ogni domenica le tribune del PalaBetti piene proprio come lo sono state in occasione della semifinale playoff".

Esterno classe ’97, nato e cresciuto in maglia Abc fino all’esordio in prima squadra, nella stagione 2017/2018 lascia Castelfiorentino per approdare in serie B alla Stella Azzurra Roma. Da lì, nella stagione successiva, la chiamata dell’Use Empoli, sempre in serie B, e poi la nuova partenza, stavolta direzione Pescara, in serie C. Poi, nell’estate 2020, il ritorno al PalaBetti, in cui decide di indossare non solo i panni di giocatore ma anche quelli di allenatore del settore giovanile gialloblu, per contribuire a far crescere il presente ed il futuro del sodalizio castellano.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa